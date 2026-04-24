FC東京vs水戸 試合記録
【J1百年構想リーグ EAST第12節】(味スタ)
FC東京 5-2(前半3-1)水戸
<得点者>
[F]マルセロ・ヒアン2(35分、45分+5)、佐藤恵允(43分)、室屋成(68分)、佐藤龍之介(74分)
[水]ダニーロ(17分)、安藤晃希(70分)
<警告>
[水]真瀬拓海(40分)、ダニーロ(45分+3)
主審:上村篤史
├FC東京が大量5発で今季初“90分”2連勝! 水戸は流経柏ルーキー安藤晃希がデビュー1分で室屋ショルツ置き去りスーパー弾
└デビュー戦ファーストプレーでスーパー弾…水戸の流経柏ルーキーMF安藤晃希がみせた名手DF突破の“野心”「抜けば絶対に自分の名前が広がる」
FC東京 5-2(前半3-1)水戸
<得点者>
[F]マルセロ・ヒアン2(35分、45分+5)、佐藤恵允(43分)、室屋成(68分)、佐藤龍之介(74分)
[水]ダニーロ(17分)、安藤晃希(70分)
<警告>
[水]真瀬拓海(40分)、ダニーロ(45分+3)
主審:上村篤史
├FC東京が大量5発で今季初“90分”2連勝! 水戸は流経柏ルーキー安藤晃希がデビュー1分で室屋ショルツ置き去りスーパー弾
└デビュー戦ファーストプレーでスーパー弾…水戸の流経柏ルーキーMF安藤晃希がみせた名手DF突破の“野心”「抜けば絶対に自分の名前が広がる」