├FC東京が大量5発で今季初“90分”2連勝! 水戸は流経柏ルーキー安藤晃希がデビュー1分で室屋ショルツ置き去りスーパー弾

└デビュー戦ファーストプレーでスーパー弾…水戸の流経柏ルーキーMF安藤晃希がみせた名手DF突破の“野心”「抜けば絶対に自分の名前が広がる」