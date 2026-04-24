女子プロゴルファーの原英莉花（27）は4月20日、Instagramを更新。米女子ツアー「JMイーグルLA選手権」を終え、心境をつづった。

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原は練習する自身の姿やグレーのルームウェア姿のプライベートショットなどと合わせて長文のコメントを公開。「時間ってほんとに一瞬で過ぎてゆく」とした上で、10年前の自分は感情により素直で「”悔しい”も”嬉しい”も感情に全力だった気がする」と回想した。さらに、現在も「自分に期待したい期待できる自分でいたい」としながら、年齢や環境が変わっても「結局向き合うのはいつも自分。自分に勝つこと。それはきっと一生変わらないのかも。」と強い意志を示した。

一方で、経験を重ねる中で「ありのままの自分って何なのか忘れそうになってた」とも吐露。「もっともっと素直に」「喜怒哀楽と頑固さを」と前向きな思いをつづった。最後は「人生まだまだ途中の途中」「しかし悔しいぃぃ！！次に向けて頑張ろ」と締めくくり、今後への意欲を見せた。



【画像】プライベートショットと共に心境を明かした原英莉花（画像は原英莉花Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「楽しみと期待しかない」「心の奥底に秘めた情熱が解放された時、きっと頂点が見えてくるんでしょう！」「スリッパが可愛いすぎ」「真っ直ぐに人生楽しんでくださいね」「やったれ」「悔しさ伝わってきました」「ERIKA姫」「かわいい」「カッコいいフォームとスタイルですね」「本当に美しいスイング」「青春突っ走るんやぁ～」「実力、容姿に加え、性格も最高」「悔しさをバネに、がんばれ姫」「いつも綺麗」「まだまだ始まったばかり！」などコメントが多く寄せられた。