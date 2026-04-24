“寝起きのtimelesz”がコンセプト！timelesz、ニューアルバム『MOMENTUM』収録曲「あくび」のMV公開

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timeleszが、ニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の初回限定盤Bに収録される新曲「あくび」のMVを公開した。

■3形態同時予約購入特典としてMVのソロバージョンも

「あくび」は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした癒し系ポップソング。ミドルテンポの心地良い曲調が、肩の力を抜いて日常を過ごすことの大切さを優しく表現している。

MVは、パジャマ姿のtimeleszがあくびをしながら目覚める印象的なシーンから始まり、それぞれのメンバーが部屋のなかで思い思いの時間を過ごす姿が映し出されれる。

普段あまり見ることのないメンバーの自然体でリラックスした表情を覗き見ているような、timeleszとの距離感の近い映像が特徴的。「日々を一生懸命過ごすことも素敵だけど、ときには休憩も大事。無理せず自分のペースで過ごしていこう」というメッセージが伝わる作品となっている。

なお、3形態同時予約購入特典として付属される3大ストリーミング映像では、カードゲームによるメンタル王最強決定戦シリーズの第2弾バラエティ映像、ユニット企画曲3曲のドキュメント映像に加えて、本MVのソロバージョンをメンバー8名分楽しむことができる。

■リリース情報

2026.04.26 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

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