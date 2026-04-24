4人組バンド「T-BOLAN」の公式サイトが24日に更新され、昨年9月にスタートした47都道府県ツアーの和歌山公演、奈良公演を延期することを発表した。T-BOLANはこのツアーが最後のライブ活動になることを発表している。

「T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章『SING THE BEST HIT JOURNEY 47』和歌山・奈良公演に関するお知らせ」とし、「このたび、2026年4月24日（金）和歌山城ホール 大ホール、および4月25日（土）奈良・なら100年会館 大ホールにて開催を予定しておりました公演につきまして、森友嵐士の体調不良により、医師の判断のもと出演が困難とされ、誠に残念ながら両公演を中止（延期）とさせていただくこととなりました」と延期することを報告。

「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、このようなご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。苦渋の決断ではございますが、本人の回復を最優先とさせていただきたく、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。

延期公演については「本公演は現在、延期の方向で調整しております。振替公演の日程およびチケットの払い戻し方法につきましては、決定次第、オフィシャルサイト等にてご案内いたします。お手持ちのチケットは、必ず大切に保管いただきますようお願いいたします」と伝えた。「※なお、調整が困難な場合は、やむを得ず公演を中止とさせていただく可能性もございます。あらかじめご了承ください」と中止になる可能性にも言及した。