4月23日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送された。人気企画『前髪ぱっつんチェンジ！』がオンエアされたが、企画に参加した元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈のイメチェンに視聴者は騒然となった。

「同企画は、あと一歩抜けきれないと思っている芸能人が、前髪をぱっつんにイメチェンし、現状を打破するための背中を押す企画。これまでにも、misonoさんやゆきぽよさんなど多数の芸能人が参加。それぞれの未来への想いを乗せて、ガラッと雰囲気を変える人気企画です」（テレビ局関係者）

今回は岩田の他に、お笑いコンビ・納言の薄幸、おいでやす小田、タレントのLiLiCoが参加。それぞれの抜けきれない思いを吐露しイメチェンに参加した。そんな中、2026年4月にフリーアナウンサーに転身した岩田のイメチェンには賛否が沸いたのだ。

「岩田さんは2026年4月にフリーアナウンサーに転身。『埋もれないアナウンサーになりたい』と、フリーアナウンサーの戦国時代における意気込みとともにイメチェンに挑みました。イメチェン後には、眉よりかなり上の“オン眉ぱっつん”スタイルに。後ろ髪は表面だけ金髪にカラーリングされ、モードな印象も漂う別人級の変貌を遂げました」（前出・テレビ局関係者）

その後、岩田はレッドカーペットを堂々と歩いたのだが、その変化に視聴者からは様々な反応が寄せられた。

《めっちゃ似合ってる》

《罰ゲーム？》

《前のが余裕で可愛かったやん》

《岩田アナならもっと可愛く出来たでしょう》

大胆イメチェンとなったものの、見慣れないスタイルに戸惑う声も少なくない。

「“ぱっつん前髪”は特に、似合う人と似合わない人の差も大きいスタイルです。これまでイメチェンにチャレンジした芸能人参加者でも賛否両論集まった方もいました。岩田さんは局アナだったということもあり、これまで髪色のトーンは暗めのブラウンが多めでした。そのため、ド派手な金髪姿やオン眉スタイルは大きなギャップを生み、違和感にも繋がったのでしょう」（前出・テレビ局関係者）

8年間過ごした環境を飛び出した岩田。この違和感を跳ね飛ばすほど、新たな道を力強く歩んでいってほしい。