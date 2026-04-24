お笑い芸人の田村淳が２４日、都内で「２０代の君へ。働き始める前に読んでほしい父からのメッセージ」（発売中、すばる舎刊）書籍発表記念イベントを行い、子育てで意識していることなどについて語った。

田村は５歳と１０歳の娘を育てる父。多忙な生活を送る中でも「どれだけ濃いコミュニケーションが取れるのかというのは心がけている」と告白。また、子どもとのルールもあるといい「本当に悩み事がある時は階段の１０段目（で話をする）って決めている。娘が相談事がある時には『パパ、階段の１０段目に来てもらっていい？』（と言われる）。僕が相談する時も同じようにしていて、２人にとっての重要な場所みたいなのを作っている」と田村家ならではの掟（おきて）を明かした。

そんな娘たちとかなえたい夢については「キャンピングカーで長女と次女、それぞれ２人きりで、日本一周したい。（合わせて）２周したい」と語った。しかし、娘は虫が苦手なため代替案として「自分が死ぬまでに、一週間どこか好きなところに連れていって話せる時間を作りたい」と青写真を浮かべた。

この日発売の同書は、Ｉｎｓｔａｇｒａｍの投稿で話題の「娘たちへの遺書」を、岐路に立つ全ての人でも共感してもらえるように再構成した一冊。２人の娘にもプレゼントしたそうだが、感想はまだだそうで「テーブルの上に置いてあるんですけど、端っこに寄せられていた」と苦笑いを浮かべた。どんな大人に育ってほしいかという問いには「他人軸で生きる人が多い中、『私はこう生きたい。私はこうしたい』みたいに自分らしく生きてほしい」と願っていた。