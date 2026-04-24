◆パ・リーグ オリックス ３―２ 日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）

日本ハムはオリックスに逆転負けを喫し、前カードから２連敗で、借金は再び２に戻った。

新庄剛志監督（５４）は、２回の２度のスクイズ失敗を厳しく指摘した。１―０の２回無死一、三塁、水野がカウント２―０からツーシームを打ち上げ捕邪飛。続く浅間は初球のツーシームをファウルにし、結局空振り三振に倒れた。両者ともストライクゾーン付近を決めきれず、無死一、三塁で１点も奪えなかった。試合後指揮官は、「今年のエスピノーザはめちゃくちゃ調子いいんで、なかなかチャンスも広がらないし、ああいうランナーがたまったときの１点ずつ、向こうが防げない１点を取りたくてセーフティスクイズを出したんですけど、カウント的にもやりやすい２ボールからのね。ほぼほぼストライクゾーンに来るところをしっかり決めてもらわないと、出場機会が減ってきますよ」と厳しい口調で語った。

チームは前日２３日、エスコンで楽天に敗戦。３時間４７分の長時間ゲームからこの日、空路で大阪入りし、翌日２５日は午後２時からのデーゲームと超過酷スケジュールの真っ最中。移動疲れとけが防止のため主砲・レイエスをスタメンから外した。「今日みたいに移動があったんで、中継ぎも休ませたかったし、明日またデイゲーム。なんちゅうスケジュールや。２時間寝た。勘弁してよ（笑）。でもね、こういう戦いで決まってる以上、やるしかない」と前を向いた。