「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」のメンバー・河村拓哉が２４日、妻で作家、タレントの篠原かをりの初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版刊）の発売記念トーク＆サイン会にゲスト出演した。

夫婦そろって取材に応じるのは今回が初めて。篠原から依頼を受けてゲスト出演した河村は「妻が書くにあたって、クリエイティブに影響が出てしまうと思って要望を言わなかったので、弁解の場になればなと（笑）。私生活について一言あればと思って出させていただきました」と明かした。

同書内のお気に入りを聞かれると、篠原が妊娠した時に書いた章を挙げ「妊娠したタイミングで、どのように思っていたのかということを文章として読むことができた」。妊娠発覚当時に出張に行く直前だったことから「僕が知っているよりも詳しいことが書いてあると思います」と苦笑いした。

今後の目標を聞かれると「結婚した時よりも妻がすごい作家だと思う。ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあるので、いい影響を受けて頑張りたい」と２人で高め合っていくことを誓っていた。