元グラビアアイドルでプロレスラーの愛川ゆず季(42)が24日、自身のインスタグラムを更新し、瓦割りをする姿を公開した。



【写真】瓦は粉々に…衰えていない「ゆずポンキック」の破壊力

リングコスチュームを着た愛川の前には10枚の瓦が積まれている。気合を込めた後、勢いよく右脚を上げて「ヤッ」と踵落とし一閃！10枚の瓦はきれいに砕け散った。



残心の後はホッとしたのか、小さく「やったー」と言って拍手をしながらぴょんぴょん。パフォーマンスを成功させた喜びに浸っていた。



コメントは「ゆずポンキック！」とシンプル。テコンドーの黒帯を持っている愛川の必殺技＝踵落とし＝の名称でもある。「#瓦割り #プロレス #karate #テコンドー」とハッシュタグも添えた。



愛川はグラドル兼プロレスラーの“グラレスラー”として活躍。2017年に結婚し、18年に第1子を出産。その後は「BEST BODY JAPAN」日本大会のフィットネスモデル部門レディースクラス(35歳～49歳)に出場した。25年には第2子を出産。26年1月21日には「スターダム15周年記念 ゆずポン限定復帰戦」でレスラーとしてリングに立っている。



（よろず～ニュース編集部）