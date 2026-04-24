◇パ・リーグ 日本ハム２―３オリックス（2026年4月24日 京セラＤ）

日本ハム・新庄剛志監督（54）は1点差でゲームを落とすきっかけとなった2回1死一、三塁の場面を嘆いた。

「エスピノーザがめっちゃいいからなかなかね、チャンスも広がらないし、ああいうランナーが貯まった時の1点ずつ向こうが防げない1点を取りたくてセーフティースクイズ出したんですよ」

水野への奇襲サインは捕邪飛で終わる。結局、この1点を奪えなかったことが最後に響いた。

新庄監督は「カウント的にもやりやすい2ボールからのね、もうほぼストライクゾーンに来るところをしっかり決めてもらわないと出場機会が減ってきますよね」と、水野へ凡事徹底を求めた。

さらに2死から浅間も初球をセーフティスクイズ。これもファウルになった。

「2球連続でっていう、まあ、バッターは違うけど。ま、失敗してほっとしたところをちょっと初球でね。コントロールの悪いピッチャーじゃないからストライクゾーン来るかなと思って。決めてほしかったね。そうしたら伊藤くんも変わってたと思うしね」と冷静に振り返った。