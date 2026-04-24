「人生何があるかわからんね」整形アイドル、14歳→33歳のビフォーアフター公開「元の顔も全然かわいい」
YouTuberの整形アイドル轟ちゃんさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。14歳当時と現在の姿を比較した写真を公開しました。
【写真】轟ちゃんの14歳→33歳のビフォーアフター
ファンからは「整形したからじゃなくて、普通にYouTube頑張ったからやで」「しまくった結果、で片付けていいレベルではない努力の賜物」「内面も外見も素敵！幸せになってくれ！ファンからの願いだ！」「尊敬しちゃいます」「言われたくないと思うけど、元の顔も全然かわいいですよ」「ここまで顎削るのめちゃくちゃ痛いだろうなぁ…すごいなあ」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】轟ちゃんの14歳→33歳のビフォーアフター
「尊敬しちゃいます」轟ちゃんは「14歳の時→33歳（今）。いじめられっ子で友達0のインキャが1,300万円かけて整形しまくった結果、YouTuberになってテレビ出てコスメブランドまで出しちゃった 人生何があるかわからんね、まじで…」とつづり、写真を2枚投稿。1枚目が14歳当時、2枚目が現在の姿で、大きく変化した見た目が印象的な比較ショットです。
「目の錯覚ですか？」たびたび比較ショットを投稿している轟ちゃん。9日には「写らないとこ全部気抜いてくスタイル」とつづり、広告写真とその裏側ショットを公開しました。メイクばっちりの顔と実はおなかが出ていた姿とのギャップに、コメントでは「漂うもっちゅりん感」「こういうのちゃんと見せるの好感持てる」「同じ方ですか？ 目の錯覚ですか？」などの声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)