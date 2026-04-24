武尊「最後に必ずONEのベルトを取ってキャリアを終える」ロッタンの“謎掛け”に困惑も必勝宣言
29日開催の格闘技『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）の「プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」が24日、都内で行われ、引退試合に臨む武尊と迎え撃つロッタンのほか、出場ファイターが登壇した。現役ラストマッチを目前に控えた武尊は「僕の最後に必要なのはONEのベルト。必ず勝ってベルトを取って、キャリアを終えたいと思います」と決意を力強く語った。
【会見動画】ロッタンの突然の質問に困惑「意図がわからない」
武尊は「今回が最後の試合なので、自分がやってきたこと、自分の身体に残された体力、筋肉1つ1つの組織を全部使い切るつもりでやってきた。前回の試合とは別人の戦いができる」と意気込む。
対するロッタンは「武尊選手の最後の相手に選んでもらったことを光栄に思います」とリスペクトを示しながら、「今回の試合、何ラウンドぐらいで決着つくと思っていますか？2ラウンドぐらいで終わるんでしょうか？」武尊に質問。
武尊は「もう一度ロッタン選手に向き合うまで1年間かかった。戦いは何が起こるかわからないし、1ラウンドで終わるかもしれないけど、必ずロッタン選手をノックアウトして勝ちます」と返答した。
すると、ロッタンは「もう1つ質問です。2ラウンド以内に試合を終わらせることができれば、国際式ボクシングのような闘いになるんでしょうか？」と再び武尊に問いかける。質問の意図が見えない武尊は苦笑しながらも、「僕とロッタン選手の闘いは。ファイトスタイルもすごい噛み合うファイターだと思うので、早期決着になると思う」と勝利宣言を繰り返した。
【会見動画】ロッタンの突然の質問に困惑「意図がわからない」
武尊は「今回が最後の試合なので、自分がやってきたこと、自分の身体に残された体力、筋肉1つ1つの組織を全部使い切るつもりでやってきた。前回の試合とは別人の戦いができる」と意気込む。
武尊は「もう一度ロッタン選手に向き合うまで1年間かかった。戦いは何が起こるかわからないし、1ラウンドで終わるかもしれないけど、必ずロッタン選手をノックアウトして勝ちます」と返答した。
すると、ロッタンは「もう1つ質問です。2ラウンド以内に試合を終わらせることができれば、国際式ボクシングのような闘いになるんでしょうか？」と再び武尊に問いかける。質問の意図が見えない武尊は苦笑しながらも、「僕とロッタン選手の闘いは。ファイトスタイルもすごい噛み合うファイターだと思うので、早期決着になると思う」と勝利宣言を繰り返した。