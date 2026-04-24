作家でタレントの篠原かをり（３１）が２４日、都内で行われた自身初のエッセー「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版）の発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団・ＱｕｉｚＫｎｏｃｋメンバーの河村拓哉（３２）と登壇した。夫婦で公の場に出るのは初めて。

エッセーの出版は「バケットリストに書いていることの一つだったので、夢がかなってめちゃくちゃうれしい」と笑顔を見せた。

トークイベントの相手に、夫の河村を指名した理由を聞かれ「本の中にたくさん登場するし、最も緊張せず気軽に話せる相手なので、候補に出したらそのまま（決定した）」といい、河村は「お呼ばれしたので来ました」とにっこり。

夫婦円満の秘訣（ひけつ）に河村は「疑問に思う行動は互いにあるけどその領域は個々のものと認識していて、口を出すことがないから仲良くやれている」と説明し、篠原は「話せば分かるという信頼がある」としながらも「（話し合いで）勝てる！と思った時しか話さないからけんかにならない」と明かし、河村は「言われた時は負ける時なので、素直に謝ります」と返答し、笑わせた。