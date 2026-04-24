巨人の田中将大投手（３７）が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に先発し、７回途中８７球を投げ、８安打無失点と好投した。

今季３勝目、さらに日米通算２０３勝目をかけた田中将は、昨季２戦２敗と苦しんだＤｅＮＡ戦で雪辱。味方の好守にも支えられ、試合前まで５連勝中だった相手打線を０に封じた。

初回、先頭の三森にスプリットを捉えられて出塁を許すも、一死からの盗塁を捕手・大城が阻止。流れを引き戻すと、二死一塁で佐野を外角直球で見逃しに仕留め、無失点で立ち上がった。

２回は宮崎、松尾に安打を浴びて、二死二、三塁の走者を背負ったが、相手先発・平良を二ゴロに打ち取り、ピンチを切り抜けた。４回にはキャベッジの先制ソロで援護を受け、無死一塁から石塚の好守もあって度会を併殺打に打ち取るなど安定した投球を続けた。

１点リードの７回は代打・宮下を３球三振に仕留めるなど二死までこぎつけたが、林に右翼線二塁打を浴びたところで降板。後を受けた中川が後続を断ち、リードを守り切った。

しかし８回、登板した大勢が、先頭の京田に右翼二塁打を浴びると、一死三塁から宮崎の遊ゴロの間に同点に追いつかれた。この結果、白星はお預けとなった。

背番号１１は登板後、「卓三のリードに引っ張ってもらい、野手のみんなに盛り立ててもらいながら、何とか良い投球ができました。ただ、イニングの途中でマウンドを降りたことが反省点です」と感謝と課題を口にした。