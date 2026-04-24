初音ミク「マジカルミライ 2026」公式CDが7月1日発売決定＆予約受付開始！

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2026年7月1日に、ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」が制作するオリジナルCDとして発売予定の新作CD『初音ミク「マジカルミライ 2026」OFFICIAL ALBUM』の予約受付がスタートした。

アルバムには7月24日（金）〜26日（日）にアクトシティ浜松、8月14日（金）〜16日（日）にインテックス大阪、8月28日（金）〜30日（日）に幕張メッセで開催するイベント『初音ミク「マジカルミライ 2026」』（以下「マジカルミライ 2026」）のライブで披露される予定の楽曲が収録されている。

『初音ミク「マジカルミライ 2026」OFFICIAL ALBUM』は、傘村トータ氏による「マジカルミライ 2026」テーマソング『空に免じて』を筆頭に、ピアプロキャラクターズ（*1）それぞれのソロ曲や楽曲コンテストのグランプリ作品など、ライブでパフォーマンス予定の11曲が収録されている。さらに、今年は「マジカルミライ」初となる浜松開催を記念して、静岡県出身の音楽クリエイター・瀬名航氏による書き下ろし楽曲を、ボーナストラックとして収録。多様なクリエイターによる全12曲を楽しんでほしい。

また、今年も2層アクリルボード付限定盤も販売。2層アクリルボード付限定盤（税込5,350円）、限定盤（税込2,600円）ともに、特典として「マジカルミライ 2026」のライブチケット抽選プレゼントに関する案内用紙が封入されているほか、一部の取扱店では店舗別オリジナル特典も用意されている。アクリルボードや、店舗別オリジナル特典グッズに使用されているイラストは、いずれもイラストレーター・ほんわ氏による描き下ろし。オリジナル特典は予定配布数に達し次第終了、本商品自体も無くなり次第販売終了の数量限定生産となるので、ご希望の方はお早目に。

*1：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するキャラクターである『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』（https://piapro.net/pages/character）の総称です。

●リリース情報

初音ミク

「マジカルミライ 2026」OFFICIAL ALBUM

2026年7月1日発売

【2層アクリルボード付限定盤】

価格：￥5,350（税込）

・限定生産CD

・イラストレーター・ほんわさんによるイラストを使用した二層アクリルボード

【限定盤】

価格：￥2,600（税込）

・限定生産CD

※封入特典：初音ミク「マジカルミライ 2026」ライブチケット抽選プレゼント応募シリアルナンバー

＜トラックリスト＞

1. 空に免じて / 傘村トータ feat. 初音ミク〈「マジカルミライ 2026」テーマソング〉

2. HELLO, NEW WORLD! / Teary Planet feat. 巡音ルカ

3. 死にたくない / Usagi3 feat. 鏡音レン

4. ジェヘナ / wotaku feat. 初音ミク

5. バッドシャーク / niki feat. 鏡音リン

6. ドーピングダンス / STEAKA feat. 初音ミク

7. サロメ / ⌘ハイノミ feat. MEIKO

8. エル・タンゴ・エゴイスタ / nyanyannya（大天才P） feat. 巡音ルカ、KAITO

9. こたえて / imie feat. 初音ミク〈楽曲コンテスト グランプリ楽曲〉

10. 青炎 / せきこみごはん feat. KAITO

11. 泥中に咲く / 針原翼（はりーP） feat. 初音ミク

12. 書き下ろし楽曲 / 瀬名航 feat. 初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO 〈ボーナストラック〉

CD特設ページ

https://magicalmirai.com/2026/goods_cd.html

取り扱い店舗

Amazon.co.jp、アニメイト、HMV、楽天ブックス、タワーレコード、セブンネット、あみあみ、Neowing / CDJapan、TSUTAYA RECORDS、ゲーマーズ、とらのあな、雪ミク スカイタウン、ほか

※店舗別オリジナル特典についての詳細は、CD特設ページをご覧ください

※店舗によっては取り扱いがない場合がございます

※数量限定生産のため、無くなり次第販売終了予定となります

Art by 緜 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

●イベント情報

初音ミク「マジカルミライ 2026」

年間で累計58万人を動員。2026年は「湖のソナーレ」をイベントテーマに、OSAKA、TOKYOに初めてのHAMAMATSUを加えた3都市で開催する。

【HAMAMATSU】アクトシティ浜松 大ホール・展示イベントホール・コングレスセンター 2・3F、7月24日（金）〜26日（日）

【OSAKA】インテックス大阪 3号館・4号館・5号館A、8月14日（金）〜16日（日）

【TOKYO】幕張メッセ 国際展示場 1・2・3・9ホール、8月28日（金）〜30日（日）

主催：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

『初音ミク』たちバーチャルシンガーついて

https://piapro.net/

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

関連リンク

『初音ミク「マジカルミライ 2026」OFFICIAL ALBUM』特設ページ

https://magicalmirai.com/2026/goods_cd.html

初音ミク「マジカルミライ 2026」公式サイト

https://magicalmirai.com/2026/