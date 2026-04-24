篠原かをり＆QuizKnock河村拓哉、“夫婦揃って初”メディア対応実施の理由 円満の秘訣にも回答「細かいことでイラっとしないわけではない」
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントで作家の篠原かをりが4月24日、都内で開催された自身の初エッセイ集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」発売記念トーク＆サイン会に、夫で東大発YouTuber・QuizKnockの河村拓哉とともに出席。夫婦円満の秘訣を明かした。
【写真】QuizKnockメンバー、美人妻の著書イベントに登場 2人隣り合う姿
本作は、博識で屈託のないキャラクターで親しまれている作家・文化昆虫学者の篠原が、初めてパーソナルな面ををつまびらかに著したエッセイ集。この日は、河村がゲストとして登場し、初めて夫婦揃ってのメディア対応を行った。篠原は「もともと幼少期からエッセイを読むのが好きで、人生でやってみたいバケットリストが自分の中にあるんですけど、その中に長いこと『エッセイの本を出版する』というのがあった」と告白。そして「それが今回、こういった形になって夢を叶えることができて本当に嬉しいです」と喜びを語った。
また、河村は篠原の妊娠が最初に分かった時のエッセイが特に好きだそうで、「もちろん口頭でコミュニケーションは取っているんですけど、妊娠したタイミングを妻が自分の中でこのように思ったのだ、ということを改めて文章として読むことができたという嬉しさがあった」とコメント。篠原は当時を振り返り、「夫が出張に行く直前、『今から出張に行かなきゃ』って時に判明したので、特にその時に話すこともできず、お互いに『わー！』と思いながらバラバラになっていたので、むしろたぶん、その時話したよりも、はるかにこのエッセイの中の方が、ちゃんと情報が入っているって感じです」と伝えた。
さらに河村は、篠原を「結婚した時よりも、妻が思ったよりもだいぶすごい作家である、ということを常に分かり続けていると言いますか、常に想像よりもちょっとすごいことを出してくる」と表現。「結婚生活で妻がこうだと、ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあり、というところですかね。僕も良い影響を受けて頑張りたいなと思っております」と口にした。
続いて、初めて夫婦揃ってのメディア対応を行った理由を聞かれた篠原は「家ではすごく話しているんですけど、外に行った時にあんまり2人で話しているということがないので、私はもっと、普段家の中で話している面白いのを人に見てほしいなという気持ちもあり、自分が1番、気軽に、世界で1番緊張せずに話せる相手でもあるので、対談の候補に夫を挙げさせていただいて、それで囲み取材も一緒に受けさせていただくという流れになりました」と説明。一方、河村は「例えば、僕が『書いてほしくないから書かないでくれ』ということはできるけど、そうしたら妻の書く文章に影響が出てしまうと言いますか、クリエイティブに影響が出てしまうと思っておりまして、あんまり『どうしてほしい』という要望をよっぽどのこと以外言わなかったので、弁解の場にもなればな」と登壇の理由を明かした。
河村との結婚について、篠原は「本当に家にいてくれたら楽しいだろうなと思って結婚したので、今もその通り、家にいて楽しい」と微笑みつつ、「1発ギャグとか細かいものが面白くて、常に面白いことをしてくれるんですけど、絶対に外でやってくれないので、私が嘘をついてるみたいな感じになってしまう」と家庭での河村の様子を報告。河村は「さすがに長くいるので、喜びそうなことがだいたい分かってくるような気がしており、僕は僕の思いついたことをやっているだけなんですけど、それを1発ギャグと受け取られている（笑）」と苦笑した。
夫婦円満の秘訣を問われた際には、篠原が「仲はめちゃくちゃ良いんですけど、細かいことでイラっとしないわけではない」とし、「ちょっとのイラっとしたことで喧嘩せずに、絶対に自分が勝てるという確信を持てる時だけ言うようにしてます。ライフハック」と紹介。河村が「なにか言われたら謝りますね。たぶん言われた時点で負けるので」と頷くと、篠原は「謝るしかない時にしか言わないというのはコツです」と笑った。
その後、2025年12月に高山一実と離婚したQuizKnockのふくらPに対して意見を求められると河村は「（ふくらPとは）その話題にならない。QuizKnockのメンバーって互いに互いのプライベートに踏み込まないようにしているのか興味がないのかちょっと分からないんですけれども、『そうかぁ』という気持ちでいる」と回答。「本人も元気そうですし、僕からあんまり気にすることはないのかな」と続けていた。（modelpress編集部）
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◆河村拓哉、妻・篠原かをりの妊娠時のエッセイは「改めて文章として読むことができたという嬉しさ」
本作は、博識で屈託のないキャラクターで親しまれている作家・文化昆虫学者の篠原が、初めてパーソナルな面ををつまびらかに著したエッセイ集。この日は、河村がゲストとして登場し、初めて夫婦揃ってのメディア対応を行った。篠原は「もともと幼少期からエッセイを読むのが好きで、人生でやってみたいバケットリストが自分の中にあるんですけど、その中に長いこと『エッセイの本を出版する』というのがあった」と告白。そして「それが今回、こういった形になって夢を叶えることができて本当に嬉しいです」と喜びを語った。
さらに河村は、篠原を「結婚した時よりも、妻が思ったよりもだいぶすごい作家である、ということを常に分かり続けていると言いますか、常に想像よりもちょっとすごいことを出してくる」と表現。「結婚生活で妻がこうだと、ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあり、というところですかね。僕も良い影響を受けて頑張りたいなと思っております」と口にした。
◆篠原かをり＆河村拓哉、夫婦揃って初のメディア対応をした理由
続いて、初めて夫婦揃ってのメディア対応を行った理由を聞かれた篠原は「家ではすごく話しているんですけど、外に行った時にあんまり2人で話しているということがないので、私はもっと、普段家の中で話している面白いのを人に見てほしいなという気持ちもあり、自分が1番、気軽に、世界で1番緊張せずに話せる相手でもあるので、対談の候補に夫を挙げさせていただいて、それで囲み取材も一緒に受けさせていただくという流れになりました」と説明。一方、河村は「例えば、僕が『書いてほしくないから書かないでくれ』ということはできるけど、そうしたら妻の書く文章に影響が出てしまうと言いますか、クリエイティブに影響が出てしまうと思っておりまして、あんまり『どうしてほしい』という要望をよっぽどのこと以外言わなかったので、弁解の場にもなればな」と登壇の理由を明かした。
◆篠原かをり＆河村拓哉、夫婦円満の秘訣とは
河村との結婚について、篠原は「本当に家にいてくれたら楽しいだろうなと思って結婚したので、今もその通り、家にいて楽しい」と微笑みつつ、「1発ギャグとか細かいものが面白くて、常に面白いことをしてくれるんですけど、絶対に外でやってくれないので、私が嘘をついてるみたいな感じになってしまう」と家庭での河村の様子を報告。河村は「さすがに長くいるので、喜びそうなことがだいたい分かってくるような気がしており、僕は僕の思いついたことをやっているだけなんですけど、それを1発ギャグと受け取られている（笑）」と苦笑した。
夫婦円満の秘訣を問われた際には、篠原が「仲はめちゃくちゃ良いんですけど、細かいことでイラっとしないわけではない」とし、「ちょっとのイラっとしたことで喧嘩せずに、絶対に自分が勝てるという確信を持てる時だけ言うようにしてます。ライフハック」と紹介。河村が「なにか言われたら謝りますね。たぶん言われた時点で負けるので」と頷くと、篠原は「謝るしかない時にしか言わないというのはコツです」と笑った。
その後、2025年12月に高山一実と離婚したQuizKnockのふくらPに対して意見を求められると河村は「（ふくらPとは）その話題にならない。QuizKnockのメンバーって互いに互いのプライベートに踏み込まないようにしているのか興味がないのかちょっと分からないんですけれども、『そうかぁ』という気持ちでいる」と回答。「本人も元気そうですし、僕からあんまり気にすることはないのかな」と続けていた。（modelpress編集部）
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