齊藤京子（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の齊藤京子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのゴーヤ料理を公開した。

【写真】28歳元日向坂「肌荒れもなくなりました」ゴーヤ・肉・卵・大きめ豆腐使った手料理

◆齊藤京子、手作りのゴーヤチャンプル披露


以前からストーリーズ投稿で手料理を公開している齊藤。「最近料理投稿をすごく褒めていただけて とてもうれしいです」と心境を明かし、「言われると益々やる気出ます 自炊してから肌荒れもなくなりました」と意気込みや自炊の効果をつづっている。「今日はゴーヤチャンプル作ってみました 栄養たっぷり補給」と記し、手作りした料理の写真を披露。鮮やかな緑が際立つゴーヤと肉、卵、大きめにカットした豆腐がバランスよく合わさり、かつお節をふんだんにのせた彩り豊かな仕上がりとなっている。

◆齊藤京子の投稿に「栄養満点で美容にも良さそう」の声


この投稿に、ファンからは「美味しいに決まってる」「盛り付けも上手すぎ」「栄養満点で美容にも良さそう」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】