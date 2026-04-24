齊藤京子「栄養たっぷり補給」手作りのゴーヤチャンプル公開「美容にも良さそう」「盛り付けも上手すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の齊藤京子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのゴーヤ料理を公開した。
【写真】28歳元日向坂「肌荒れもなくなりました」ゴーヤ・肉・卵・大きめ豆腐使った手料理
以前からストーリーズ投稿で手料理を公開している齊藤。「最近料理投稿をすごく褒めていただけて とてもうれしいです」と心境を明かし、「言われると益々やる気出ます 自炊してから肌荒れもなくなりました」と意気込みや自炊の効果をつづっている。「今日はゴーヤチャンプル作ってみました 栄養たっぷり補給」と記し、手作りした料理の写真を披露。鮮やかな緑が際立つゴーヤと肉、卵、大きめにカットした豆腐がバランスよく合わさり、かつお節をふんだんにのせた彩り豊かな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「美味しいに決まってる」「盛り付けも上手すぎ」「栄養満点で美容にも良さそう」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「肌荒れもなくなりました」ゴーヤ・肉・卵・大きめ豆腐使った手料理
◆齊藤京子、手作りのゴーヤチャンプル披露
以前からストーリーズ投稿で手料理を公開している齊藤。「最近料理投稿をすごく褒めていただけて とてもうれしいです」と心境を明かし、「言われると益々やる気出ます 自炊してから肌荒れもなくなりました」と意気込みや自炊の効果をつづっている。「今日はゴーヤチャンプル作ってみました 栄養たっぷり補給」と記し、手作りした料理の写真を披露。鮮やかな緑が際立つゴーヤと肉、卵、大きめにカットした豆腐がバランスよく合わさり、かつお節をふんだんにのせた彩り豊かな仕上がりとなっている。
◆齊藤京子の投稿に「栄養満点で美容にも良さそう」の声
この投稿に、ファンからは「美味しいに決まってる」「盛り付けも上手すぎ」「栄養満点で美容にも良さそう」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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