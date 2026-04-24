声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00〜12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。4月19日（日）の放送では、まもなく始まる大型連休・ゴールデンウィークについて語りました。

パーソナリティの津田健次郎

津田：もうすぐゴールデンウィークだそうですよ。無理して有休をバンバン使えば、最大16連休取れるらしいです。あいだの平日をすべて有休にすれば、16連休になるそうです。これはすごいですね！ それこそ、まさにゴールデンウィーク！ かっこいいな。でも、本当に16連休する人っているのかな？ そこまでやると、ちょっとなかなかの強心臓ですね（笑）。「あいつ、有休を使いまくって16連休するらしいよ」って、社内でも評判になりそう。もちろん、やっていいんですよ。有休という素晴らしい権利があるわけですから、ぜひ使っていただきたい。ちなみに、僕は毎年「ゴールデンウィーク？ なんだそれ、うまいのか？」みたいなことをよく言うんですけど（笑）。なんと今年はとれるんですよ！ 夢のGW！このあたりって、エンタメ業界とか芸能界、アニメ業界はイベントごとがあって、スタッフさんもキャストも稼働しがちなんです。ただ今年は（休みを）つくってもらったんですよね。うれしいな〜！ 僕もゴールデンなウィークを過ごしますよ！飛行機とかもめっちゃ混んでいるとは思いますが、そこら辺はちょっと覚悟を決めて、「これがゴールデンウィークか！」と、そこも楽しんでこようかと思っております。



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