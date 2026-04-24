ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（2月）
予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）
25日（土）
トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（2月）
予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)
ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）
25日（土）
トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席
※予定は変更されることがあります。