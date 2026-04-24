ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（2月）

予想 0.9% 前回 1.1%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.8%（コア・前月比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）

予想 47.6 前回 47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)



ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）



25日（土）

トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席



※予定は変更されることがあります。

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