21:30
カナダ小売売上高（2月）
予想　0.9%　前回　1.1%（前月比)　
予想　0.8%　前回　0.8%（コア・前月比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（4月）
予想　47.6　前回　47.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)

ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～30日）

25日（土）
トランプ米大統領、ホワイトハウス記者協会（WHCA）夕食会出席

※予定は変更されることがあります。