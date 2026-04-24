◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 柏０―１鹿島（２４日・三協Ｆ柏）

首位の鹿島は柏を１―０で下した。昨季Ｊ１ＭＶＰのＧＫ早川友基が日本代表の森保一監督が視察した一戦でスーパーセーブを披露し、ＤＦ陣も体を張ったシュートブロックの連発でクリーンシートに貢献。ＦＷ鈴木優磨が今大会６点目となるゴールで決勝点を挙げた。

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堅守が光った鹿島が３連勝を飾った。０―０の前半３１分、柏ＦＷ細谷の強烈なシュートをＧＫ早川が横っ跳びでスーパーセーブ。流れを引き寄せると、同アディショナルタイムにＤＦ濃野公人が右サイドからゴール前へとスルスルと移動。最後は鈴木が冷静に沈め、先制に成功した。

一進一退の攻防が続いた中で１点をリードしたことで、後半も主導権を握りながら試合を展開。中盤から終盤にかけて押し込まれると、４４分には途中出場のＤＦ津久井佳祐が一発退場となったが、早川のセーブやＤＦ植田直通らの懸命のシュートブロックもあり、１点を守り抜いた。

これでチームは東西２０チームで１０勝一番乗り。リーグ最多得点の攻撃力を誇るが、１２戦でわずか５失点と堅守も光る。昨季優勝を争った柏には、２―０で勝利したホーム戦に続いて連勝となった。