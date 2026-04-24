◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６X―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）

中日は今季初めてサヨナラ勝ちした。３―４の９回１死二、三塁、村松が右翼ホームランウイングに自身初のサヨナラ本塁打となる逆転３ランを放った。テラス席への劇弾もチーム初。初回先頭の失策を挽回し、「初回に情けないプレーをしてしまったので、なんとか取り返そう、と。先輩がレッドブルをかけてきて、めちゃくちゃ今、臭いです」と苦笑い。「勝てない試合が続いていましたけど、過去は変えられない。一個ずつ勝っていけるように」と、ファンの歓声を浴びた。

６試合ぶりに本拠地に戻ったこの日は悪い流れを断ち切ろうと、ベンチに清めの盛り塩を置き、２３年８月に８連敗して以来、３年ぶりの７連敗を阻止。勝率は２割台（２割２分７厘）に戻した。井上監督は「みんな勝利に飢えているのでよかった。サンタナに打たれた時は、みんなが『またか』とよぎったと思う。苦しい試合が続いてるところで、きょうの勝利がいい転機になってほしい」と、かみしめた。

先発した柳裕也投手は、７回７安打３失点。２回にボスラーの今季１号となる先制ソロで援護点をもらった。直後の３回に２死一、二塁から古賀の右前打で同点を許した。４回には赤羽に１号の勝ち越し２ランを献上。３日のヤクルト戦（神宮）では、３安打で完封勝利した右腕がリードを守れなかった。

打線は２点を追う６回に、高橋周とボスラーの適時打で追いついたが、７回以降は無得点に終わった。２番手・メヒアが３―３の８回に先頭のサンタナに右中間テラス席へ６号の勝ち越しソロを被弾した。敗戦ムードを村松が一掃し、９回の１イニングを無失点に抑えた杉浦が日本ハムから移籍後、初勝利を挙げた。村松は「ファンの皆様のしった激励は選手たちに届いている。あきらめるつもりは全然ない」と、観客の声援を一身に浴びた。