ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「は？義兄と同居することになった!?」初めて知らされた妻が夫を見る… 「は？義兄と同居することになった!?」初めて知らされた妻が夫を見ると目を合わせない…！ 夫は確信犯だった？ 「は？義兄と同居することになった!?」初めて知らされた妻が夫を見ると目を合わせない…！ 夫は確信犯だった？ 2026年4月24日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夕食の席で、義兄の同居を初めて知らされた響子さん…。夫の拓人さんは一体なぜ、妻だけに黙っていたのでしょうか？「相談くらいしてほしい」という気持ち、当然ですよね。でも拓人さんの言葉はそれだけでは終わらなかったのです。これは響子さんへの要求が、どんどん積み重なっていきそうな予感しかしません…。>>【まんが】使える嫁は召使い？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】使える嫁は召使い？ 「その考え古くない？」「我慢しないもんね」売り言葉に買い言葉…価値観が真逆の友人同士が大衝突【私が義妹と縁を切った理由 Vol.60】 「月の食費はこれくらいに抑えて？」マイホームを購入した途端夫が豹変!? 100均しか許されない生活が始まる予感…