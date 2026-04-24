時価総額１５兆円のキーエンス、創業者の滝崎武光氏が取締役退任へ…名誉会長にはとどまり経営助言

制御機器大手のキーエンスは２４日、創業者で名誉会長の滝崎武光氏（８０）が取締役を退任すると発表した。

６月１２日の株主総会後に退く。名誉会長にはとどまり、経営や人材育成などで助言するとしている。

滝崎氏は１９７４年に兵庫県尼崎市で前身のリード電機を設立し、８６年にキーエンスに社名を変更した。創業から２０００年まで社長として会社を率い、工場向けの制御機器や検査装置大手として業績を拡大させた。１５年から代表権のない取締役名誉会長を務める。資産家でもあり、米誌フォーブスが発表した２５年版の世界の長者番付で日本人３位だった。

キーエンスは高収益企業として知られ、時価総額は１５兆円を超え、ＮＴＴなどを上回る。中野鉄也社長は２４日に大阪市内で開いた決算記者会見で「（滝崎氏は）取締役として、フラットな議論をしていた。本人からの申し出もあり、今後はいない状況でも安定運営ができると判断した」と説明した。

この日発表した２６年３月期連結決算は、売上高が前期比１０・４％増の１兆１６９２億円、最終利益は１１・７％増の４４５１億円で、いずれも過去最高を更新した。