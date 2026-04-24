『薬屋のひとりごと』原作小説カフェが2026年5月14日（木）より東京、5月28日（木）より大阪にて期間限定でオープンする。

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『薬屋のひとりごと』の世界観が味わえる本カフェのメニューは、作品のテーマである「薬」から着想し、物語とはまた別の視点で「薬膳」の考え方を取り入れた、心と身体をいたわるものとして展開される。

メニューのコンセプトは「温」「清」「安」といった3つのカテゴリー。冬の園遊会で体を温めた猫猫のエピソードをイメージした牛肉のせいろ、壬氏の体調を気遣い、塩分を摂らせたシーンをイメージしたきのことあさりのせいろ、柑橘香るたれで楽しむ蒸し鶏のせいろや、胡桃とかぼちゃの種、はちみつとベリー、はとむぎとシナモンなどの蒸しパンの他、「温」「清」「安」にフォーカスしたお茶などのメニューが提供される。

また5月13日（水）発売の『薬屋のひとりごと』初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと猫猫の調合書（レシピ）』に収録されている「体調確認の鶏粥」「恍惚の毒見スープ」「友情の氷菓」などが公式監修のもと「物語メニュー」として登場。そのほか本カフェでのオリジナルグッズや特典なども展開予定。また事前予約（税込660円/1名）を利用しメニューを注文すると「ミニ色紙（全1種）」が1枚プレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）