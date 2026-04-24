元モーニング娘。でタレントの紺野あさ美（38）は4月20日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、日本ハムから中日へ金銭トレードで移籍した夫・杉浦稔大（34）について語った。動画では、移籍を報道前日に知った急展開だったことや、子どもたちの学校や園、自宅の事情も踏まえ、当面は単身赴任の形を取る考えを明かしている。

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動画では、明るいリビングで紺野がカメラに向かって穏やかな表情で語りかけ、画面には「パパが名古屋に行きました！」のテロップが表示される。白いトップス姿で家族の今後を丁寧に説明しており、「とにかく私たち家族がパパを応援する気持ちで送り出しました」と、急な出来事にも落ち着いて向き合う空気が伝わってくる。

【画像】自宅で家族の今後について語る紺野（画像はこんこんちゃんねる / 紺野あさ美公式YouTubeより引用）

この動画には、YouTubeユーザーから「4人育児できっと大変でしんどいことも多いはずなのに、優しく穏やかで愛情たっぷりなママの姿にいつも勇気貰ってます。前向きな所も大好きです。どうか無理せずに！」「こんこん大変だろうな。くれぐれも無理なさらないでくださいね」「野球選手の奥様目線のトレードの様子が知れて、興味深かったです」「本当すごい覚悟でプロ野球選手の奥さんをしているんだなと感じました。尊敬します」といった声が寄せられている。