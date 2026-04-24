19歳の逸材が示した存在証明！ 中村俊輔コーチの眼前でW杯メンバー入りへアピール弾
19歳の日本代表MFがインパクトを残した。
FC東京はJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第12節で水戸ホーリーホックとホームの味の素スタジアムで対戦。MF佐藤龍之介が追加点を挙げた。
４−２とリードして迎えた74分、左サイドを抜け出したマルセロ・ヒアンがペナルティエリア右へ進入し、冷静に折り返す。このラストパスに鋭く反応したのが佐藤。ボックス中央へ走り込み、ダイレクトで右足を一閃。低く鋭いグラウンダーのシュートはゴール左へ突き刺さり、チームの５点目を奪った。
佐藤は昨年６月にA代表デビューを果たし、今年の英国遠征にも招集された将来有望な逸材。この試合には日本代表コーチの中村俊輔氏も視察に訪れており、その目前で結果を残す形となった。
６月11日に開幕するワールドカップに向けたメンバー争いへ、若きアタッカーがアピールに成功。大舞台へ向けて、その存在感を強く印象づけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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佐藤は昨年６月にA代表デビューを果たし、今年の英国遠征にも招集された将来有望な逸材。この試合には日本代表コーチの中村俊輔氏も視察に訪れており、その目前で結果を残す形となった。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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