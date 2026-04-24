キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」MVプレミア公開決定

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キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のMVを、4月25日27時（4月26日午前3時）にプレミア公開することを発表した。

■話題を集めていたところでMV公開を発表

4月22日より、キタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されており、各所より話題を集めていたところでのMV公開の発表となった。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称『ニディガ』）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOW他にて放送、さらに、ABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

メイン写真：キタニタツヤ「れびてーしょん」サムネイル

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

■リリース情報

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「れびてーしょん」

■関連リンク

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』番組サイト

https://needygirl-anime.com

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/