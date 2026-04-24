作家でタレントの篠原かをり（31）が24日、都内で初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）の発売記念イベントを行った。トークイベントには、夫で頭脳集団「QuizKnock」の河村拓哉（32）も参加。イベント前には、夫婦では初となる囲み取材に臨んだ。

幼少期からエッセーを読むことが好きで、エッセーを出版することが人生の目標だったという篠原。「ひとつ夢をかなえることが出来て本当にうれしい」と笑顔を見せた。動物作家、昆虫学者としての顔も持ち、「これまで本、論文、寄稿…とにかく文章を書き続けてきましたが、その何倍も書きたいことがありすぎている。長生きすればするほど、書きたいことは増えてきて、頭の中のストックはあふれちゃうかもしれませんが、全て書き切るくらいの勢いで生きていきたい」と力強く語った。

河村は「妻が想像よりもすごいことを出してくる。妻がこうだと、ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあり…いい影響を受けて頑張りたい」と妻に尊敬のまなざし。篠原も「（河村は）私の人生に占める割合が多い人間。これまで行き当たりばったりに生きてきたのが、人生ずっと一緒にいようとしている人が現れて、その場限りではなく長期的に見ていい人間になろうという意識が芽生えた。先のことを考えるという視点が入ったのは、夫の影響なのは間違いない」と感謝を伝えた。