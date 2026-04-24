やり遂げてきた。そんな表情で歩いている「アーサー」くん。これはきっと悪いことをしてきたんだろうな、というドヤ顔が１.６万以上のいいね、1,100以上のリポストと話題に。

コメントでは「尻尾立てて上機嫌ですね」「こりゃなんかやったな」などのコメントが届いています。

【写真：キッチンのほうから歩いてきた猫の『表情』を見たら……笑ってしまう光景】

悪いことしてきた？

Xアカウント『マンチカンのアーサー』に投稿されたのは、堂々と歩みを進めるアーサーくんの姿。

「キッチンでなんか悪いことしてきた顔してる」。そんなコメントと共に投稿された写真は、王の名前を持つアーサーくんが「やり遂げた」という表情をしているところ。

ドヤ顔で歩いていたというアーサーくん。キリリとした表情と、堂々とした歩みは貫禄すら感じたといいます。

こ、これはやり遂げた男の顔だ！ そんな印象を筆者も持ちました。

アーサーくんのシッポも力強く立っていて、楽しんで来たのが見て取れたとか。誇らしげなシッポだ！

体全体から充実しているのを感じ、威風堂々という言葉がピッタリなアーサーくんの姿。飼い主さん宅のキッチンがどうなっているのか心配ではありますが、この格好良さはさすが『王』というところ。

アーサーくんのモフモフな日常

普段のアーサーくんは、さまざまな表情を見せてくれるのだとか。

遊んでいる時は、じゃらしをギュッと握るかわいらしい姿を見せてくれたそう。そんなカワイイことをされたら、いつまでも遊んであげたくなります。

飼い主さんがパソコン作業をしている時、アーサーくんは腕の上に乗ってくるとか。定期的に封じられてしまうという右手。でもモフモフが乗ってきたら封じられても仕方がないと思えてしまいます。

ある日は猫タワーの台に乗って、もっふもふのおしりを堂々と見せてくれたといいます。毛並みのふわふわ感、たまりません！

アーサーくんのモフモフな日常は、Xアカウント『マンチカンのアーサー』でたっぷり見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「マンチカンのアーサー」(@MunchKINGArthur)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。