飼い主さんに抱っこされているうちに眠ってしまった猫ちゃん。飼い主さんが猫ちゃんを移動させようと持ち上げたところ、目が覚めたようで…？

予想外の場所で目が覚めた猫ちゃんの反応には、「かわいすぎます！」「フリーズしちゃってるｗ」と絶賛の声が寄せられることに。可愛い猫ちゃんの反応が、再生回数9000回を超えて癒しを届けています。

【動画：パパの手の中で『すごい寝方』をしていた子猫→途中で目が覚めた結果…「最後の顔ｗ」「ヤバいかわいいｗ」】

ねねちゃんを抱き上げて移動させるパパ

Instagramアカウント『ロシアンブルーのlakiとloveとnene』に投稿されて話題となっているのは、空中で目が覚めて驚いた様子の猫ちゃんの光景。

その日、ロシアンブルーの子猫ねねちゃんはぐっすりと眠っていたそう。パパの手に体を支えられ、体を伸ばして眠るねねちゃんは、とても気持ち良さそうだったといいます。

前足をピンと上に伸ばし、仰向けの状態でパパに身を任せるねねちゃんの姿に、思わず笑みがこぼれてしまうママ。

そんなぐっすり眠るねねちゃんを落ち着ける場所に移動させてあげようと、パパとママはねねちゃんを抱き上げて移動を始めるのでした。

空中で目が覚めたねねちゃんは…

パパに抱き上げられて移動している途中、ふと目を覚ましたねねちゃん。伸ばしていた足をぎゅっと体に寄せて、もぞもぞと動き出します。

そんなねねちゃんの様子に気づいたパパは、優しくあやすように前後に揺らしてみることに。目が覚めそうな赤ちゃんをあやすような仕草に、ほっこりしてしまいます。

その後、目が覚めたねねちゃんは状況を確認するように辺りの様子を見渡していたそう。空中で目が覚めたため、いつもと違う感覚に驚いていたのかもしれません。

そんなねねちゃんの姿を見たパパとママは、ねねちゃんがゆっくり眠れる場所へ運んであげるのでした。

起きている時は元気いっぱいなねねちゃん

眠っているときには、ゆったりした可愛い仕草を見せていたねねちゃん。しかし、起きているときはとても元気な姿を見せてくれるのだそう。

別の日には、サークルの壁に爪を立てて器用に登っていくねねちゃん。たくさん眠って、たくさん遊んで、すくすくと育っていくねねちゃんの幸せいっぱいな姿から目が離せません。

パパに抱き上げられたねねちゃんが空中で目覚める光景には、「ほんとに可愛くてやばいです♡」「起きた時の『えっ！？』って顔が可愛すぎる」「ねねちゃん細い！モデルさんになれそう」など、さまざまな感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ロシアンブルーのlakiとloveとnene』では、そんなロシアンブルー親子と家族たちの穏やかで幸せいっぱいの毎日が投稿されていますよ。

ねねちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ロシアンブルーのlakiとloveとnene」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。