か、か、かんわいぃぃーーーーッ！【ダイソー】目の保養にしたい♡「ファンシー雑貨」

眺めるたびに癒されそうな可愛さの、「ファンシー雑貨」を【ダイソー】でゲットしませんか？ ワンポイントとして使える可愛い雑貨を取り入れれば、日常生活が今よりちょっぴり楽しくなるかも。デザイン違いで集めて、場所やシーンごとに使い分けるのもおすすめです。今回は、日常を彩ってくれそうな、心ときめくファンシー雑貨をご紹介します。

全種類欲しくなりそう！ キュートなキーホルダー

【ディズニー】の「おしゃれキャット」に登場する、マリーがデザインされた「キーホルダー（ディズニークラシックキャラクター）」。ゴロンと寝転んだ姿が可愛いラバーチャームが付いたキーホルダーは、淡いピンクを基調とし、やや立体感もあるところがポイント。ロゴ入りの小さなチャーム付きで、鍵やカバン、ポーチ等に取り付けるだけで華やかさをアップしてくれそうです。この他に、「ダンボ」や「101匹わんちゃん」も登場中。全部揃えて、バッグにじゃら付けしても楽しそう。

透明感のある素材も可愛いケーブルホルダー

インスタグラマー@risa_.pianoさんが、「ぷるっと透明感が可愛い」とコメントしている「ケーブルホルダー」。スマホ等の充電ケーブルに取り付けると、目印になったり、断線防止にも役立ちます。花モチーフと動物モチーフが1個ずつのセットで販売されており、お得感も◎ ダイソーには、この他にも可愛いケーブルホルダーが複数販売されています。可愛くて便利に使えるファンシー雑貨は、見逃さないようチェックしてください。

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※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino