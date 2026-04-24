◇ラグビー リーグワン第１６節 静岡 ４９―２６ 浦安（２４日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン９位の静岡は、同１２位の浦安に４９―２６で勝利。６勝目で勝ち点を３０に伸ばし、上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出に望みをつないだ。浦安は１３敗目（３勝）を喫した。

先制は静岡。前半８分、相手トライエリア前中央のスクラムから右へ展開し、接点からＮＯ８イラウアがねじ込んでトライ。キックも決まり７―０とする。同１７分にはＷＴＢ山口楓斗が右サイドを崩し、ＣＴＢ岡崎颯馬につないで追加点。同２２分にも５次攻撃からロックのサングスターが沈め、３連続トライ。２１―０とリードを広げる。静岡は同２９分にも追加点。浦安は幾度と相手トライエリアに迫るが決定機に欠き、静岡の２８―０で折り返した。

後半は４分、静岡が敵陣右サイド深くのラインアウトを起点に攻め、後半から出たのＣＴＢラドラドラがトライ。３５―０とするが、浦安も直後にＣＴＢケレビがこの日チーム初トライで意地を見せる。同１９分、浦安は敵陣での１０次攻撃から、途中出場のＦＷイオアネがトライ。連続トライで１４―３５とする。

後半３２分、浦安は相手トライエリア前の相手ボールスクラムで反則を奪う。すぐさまＮＯ８ヴィーセが再開し、トライ。３連続トライで１４点差に迫る。それでも３５分、静岡が９次攻撃から左サイドを崩し、ＢＫ安田卓平が試合を決定づけるトライ。その後互いに１トライずつを取り、静岡の４９―２６でノーサイド。猛追する浦安を振り切った静岡が、今季６勝目を挙げた。