◇プロ野球セ・リーグ 中日6xー4ヤクルト（24日、バンテリンドーム）

開幕から不振を極めていた中日がヤクルトとのカード初戦に勝利しました。

2日前の敗戦から、スタメン野手4人を入れ替えて臨んだ試合。先発は開幕から安定した投球を続けている柳裕也投手（防御率1.00、1勝0敗）。2回表にノーアウトから連打を許すものの、6番岩田幸宏選手を空振り三振、7番赤羽由紘選手をダブルプレー。無失点でピンチを切り抜けます。

打線は2回裏。5番ボスラー選手がヤクルト先発・松本健吾投手から1号ソロホームラン。低めのフォークをすくい上げ、今季新設されたライトのホームランウイングへの一発で先制点を奪います。

しかし、すぐさまヤクルトの反撃を受ける中日。柳投手が3回表2アウト1、2塁から3番古賀優大選手にタイムリーヒットを打たれ1−1の同点。そして4回には、7番赤羽選手に1号2ランホームランを浴び、1−3と逆転されます。

6回裏、中日の攻撃。先頭の1番大島洋平選手がレフトへの3塁打で出塁。このチャンスから3番高橋周平選手、5番ボスラー選手のタイムリーで3−3の同点。柳投手は5回〜7回はヤクルトに得点を許さず、7回99球を投げ被安打7、奪三振5、失点3と粘投。勝負は接戦のまま、終盤を迎えます。

8回表、中日は2番手でメヒア投手がマウンドへ。しかし先頭の2番サンタナ選手にストレートを右中間スタンドへ運ばれ、6号ソロホームラン。防御率5.55と苦しむリリーフ陣がこの日も失点を許します。

それでも9回裏、中日は4番細川成也選手のヒット、代打・川越誠司選手の2塁打で1アウト2、3塁の大チャンス。ここで7番村松開人選手が星知弥投手のフォークを捉えサヨナラ3ランホームラン。本拠地バンテリンドームは歓喜に包まれました。中日連敗を6でストップ。シーズン5勝目を今季初の逆転勝利で飾っています。