篠原かをり＆河村拓哉、夫婦そろって初取材 妻の“すごさ”に河村「悔しくもあり、追いつきたい」
作家・文化昆虫学者の篠原かをり（31）、QuizKnock（クイズノック）メンバーの河村拓哉（32）夫婦が24日、篠原の初エッセイ集『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』（NHK出版刊）発売記念トーク会前囲み取材にそろって参加。初めてとなる囲み取材に応じた。
【全身ショット】なかよし夫婦♪篠原かをり＆河村拓哉
本作では、「動物が好き」「昆虫が好き」「宝塚が好き」と好きなことを追求して今の自分にたどり着いた篠原が、個性あふれる視点で日々の出来事や、愛情あふれる子育て、自身にとっての理想の家族のあり方などを、歯に衣着せぬ物言いとユーモアに満ちた表現でつづっている。
元々エッセイを読むのが好きだったという篠原にとって、今作の出版は人生の夢だったといい「お話をいただいた時は本当にうれしくて、鳥肌が立つような連絡でした」と振り返った。完成した本を手に「自分の頭の中にあったものが実体になって、本屋さんに並ぶことがうれしいですし、自分自身のことを書いていましたが、本当にこれを外に向けて書いていたんだなという実感が芽生えました」と感慨深げに語ると、夫の河村もうれしそうにうなずいた。
2人は22年に結婚を発表し、24年には第1子の出産を報告。今回、夫婦そろって初の囲み取材となったが、篠原は「対談相手に誰と話したいかと考えた時、私の人生に占める割合が多い人間ですし、本の中にも夫の話をかなり書いているので」と、自ら河村を指名したと明かした。続けて「世界で一番緊張せずに話せる相手なので」と全幅の信頼を寄せると、河村も「お呼ばれしてきました」と照れくさそうにほほ笑んだ。
互いに結婚してから、今だけではなくずっと先の未来のことまで考えるようになったという2人。夫婦円満の秘訣に話が及ぶと、河村は「一緒にいてストレスが全くない。一緒にいてマイナスが一切ない」と話す。篠原は「ちょっとしたイラッとしたことで喧嘩せず、絶対に自分が勝てるという確信がある時だけ言うようにしています（笑）」と独自のルールを明かした。河村も「（僕が）言われた時点で負けるので、謝るしかない」と苦笑いを浮かべた。
「今後の人生もとにかく書き続けていきたい」という篠原に対し、河村は「常に想像よりもすごいことを出してくるので、結婚した時よりも、妻が思ったよりもだいぶすごい作家であるということを分かり続けている」といい、「ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあり…。いい影響を受けて僕も頑張っていきたいと思います」と篠原へのリスペクトを語っていた。
【全身ショット】なかよし夫婦♪篠原かをり＆河村拓哉
本作では、「動物が好き」「昆虫が好き」「宝塚が好き」と好きなことを追求して今の自分にたどり着いた篠原が、個性あふれる視点で日々の出来事や、愛情あふれる子育て、自身にとっての理想の家族のあり方などを、歯に衣着せぬ物言いとユーモアに満ちた表現でつづっている。
2人は22年に結婚を発表し、24年には第1子の出産を報告。今回、夫婦そろって初の囲み取材となったが、篠原は「対談相手に誰と話したいかと考えた時、私の人生に占める割合が多い人間ですし、本の中にも夫の話をかなり書いているので」と、自ら河村を指名したと明かした。続けて「世界で一番緊張せずに話せる相手なので」と全幅の信頼を寄せると、河村も「お呼ばれしてきました」と照れくさそうにほほ笑んだ。
互いに結婚してから、今だけではなくずっと先の未来のことまで考えるようになったという2人。夫婦円満の秘訣に話が及ぶと、河村は「一緒にいてストレスが全くない。一緒にいてマイナスが一切ない」と話す。篠原は「ちょっとしたイラッとしたことで喧嘩せず、絶対に自分が勝てるという確信がある時だけ言うようにしています（笑）」と独自のルールを明かした。河村も「（僕が）言われた時点で負けるので、謝るしかない」と苦笑いを浮かべた。
「今後の人生もとにかく書き続けていきたい」という篠原に対し、河村は「常に想像よりもすごいことを出してくるので、結婚した時よりも、妻が思ったよりもだいぶすごい作家であるということを分かり続けている」といい、「ちょっと悔しくもあり、追いつきたい気持ちもあり…。いい影響を受けて僕も頑張っていきたいと思います」と篠原へのリスペクトを語っていた。