岩手県大槌町で発生した山林火災から3日目です。懸命な消火活動が続けられていますが、大槌町には24日も乾燥注意報が出され延焼が続いています。火の勢いは収まらず避難指示のエリアも拡大しています。

■焼けた範囲はきのうの倍以上に…“国内2番目”の規模

夕方になっても続く懸命な消火活動。しかし、緊急放送が流れました。

「緊急放送、緊急放送。沢山地区に火災の火の手が迫っています。直ちに避難してください」

山林火災発生からまもなく3度目の夜を迎えます。

岩手県大槌町では、24日も至る所で新たな煙が上がりました。鎮火のメドはたっていません。

◇

22日、大槌町の2か所で相次いで発生した山林火災。町によりますと、焼けた範囲は23日夕方時点で小鎚地区がおよそ105ヘクタール、吉里吉里地区がおよそ326ヘクタールのあわせて431ヘクタールでした。

24日朝時点では、あわせておよそ1176ヘクタールと23日の倍以上に拡大。平成以降では、去年2月の大船渡の山林火災に次ぐ、国内2番目の規模となりました。

これまでに住宅など8棟が燃える被害が確認されています。

近隣住民

「一晩でこっちまで（火が）移動してきた感じ」

「火事だったり、津波だったりどこ行っても大変だから、寝られはするけどめっちゃこわい」

住宅地に不安が広がっています。

■「表面に水をかけてもなかなか消えない」消火阻む壁も

一方で、延焼範囲の広さゆえか、消防がなかなか駆けつけられない場所もあるといいます。

消防団員に話を聞くと、消火を阻む壁の1つが“水の状況”だといいます。

消防団員

「きのう、水を出し続けて防火水槽を全部使い切ってしまった。各防火水槽に他の水槽から水を移す作業をやり、順次使って合間をぬってためてをくり返している」

さらに、消防車両が入れない現場は近づくだけでもひと苦労だといいます。

◇

そして、火が消えたとしても…

「地面の中の根っこから火が出ている。表面に水をかけてもなかなか消えない」

完全に火が消えるまで時間がかかるといいます。

■避難しても安全ではなく 「家の中に煙」絶えない苦労

大槌町では、町の人口の3分の1にあたるおよそ3200人に避難指示が出されています。ただ、避難をしても安全ではないのがいまの状況です。

避難所となっている小学校に向かうと、非常食などを詰めたトラックが出て行きました。住民らは朝から移動の準備をしていました。

避難してきた人

「今こっち山火事が燃え始めたので、安全な場所に行くために避難してほしいと」

避難所からの避難を余儀なくされた人もいました。そして、小学校から避難が済んですぐに学校の裏手の煙の勢いがより激しくなりました。

避難指示が出ていない地域でも、住民の苦労は絶えません。

◇

避難指示エリア外の大槌町民

「家の中に煙が入ってくるときも。臭いというか眠れない。喉がおかしいかなと、喉がちょっと痛い」

――新しい白い煙

避難指示エリア外の大槌町民

「どこに避難したらいいかも分からない。どうしたらいいのかなと。子どもも小さいので、どう守っていくか考えている」

大槌町は、週末も晴れて乾燥した状態が続く見込みです。消防はこのあとも夜を徹して警戒にあたるということです。