◇セ・リーグ 中日6―4ヤクルト（2026年4月24日 バンテリンD）

中日は、24日のヤクルト戦に逆転サヨナラ勝ちし、15日の広島戦から続いていた連敗を「6」で止めた。サヨナラ勝ちは今季初となった。

先発の柳は1点リードの3回、古賀に同点適時打を許すと、4回だった。1死二塁から赤羽に今季1号2ラン。痛恨の勝ち越し弾を浴びた。それでも粘りの投球で7回まで3失点で抑えると、打線が奮起した。

2回にボスラーが、先制となる1号ソロ。6回には高橋周に続き、ボスラーにも適時打が出て、ついに同点に追いついた。8回に勝ち越しを許すが、1点差を追う9回だった。1死二、三塁の好機で村松が星から逆転サヨナラ3ラン放って決着。チームメートと一緒に歓喜した。

また、12日に日本ハムから金銭トレードで加入した杉浦が移籍後初勝利となった。

負傷者が続出するなど、なかなか波に乗れないチーム事情をかんがみて、この日はベンチ前に清めの塩が盛られた。その効果もあったか？ついにトンネルを脱出した。1割台だった勝率も・227まで上昇した。