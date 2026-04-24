元日向坂46加藤史帆、ミニ丈から色白美脚輝く「脚長すぎ」「女神」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の加藤史帆が4月23日、自身のInstagramを更新。ジャケットのコーディネート姿を公開し、話題となっている。
【写真】28歳元人気坂道メン「脚長すぎ」美脚全開ミニ丈姿
加藤は「CanCam6月号本日発売です！」と、自身が専属モデルを務める「CanCam」（小学館）6月号の発売を報告。グレーのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、まっすぐに伸びる美しい脚を際立たせた。「韓国ロケに行かせていたき、最新トレンド調査してきました」（※原文ママ）「ぜひチェックしてください」と呼びかけている。
この投稿には「脚長すぎ」「女神」「サングラス姿似合いすぎ」「韓国ロケお疲れ様」「スタイル抜群」「格好良くて可愛い」「ネイルまで完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元人気坂道メン「脚長すぎ」美脚全開ミニ丈姿
◆加藤史帆、美脚際立つジャケットコーデ披露
加藤は「CanCam6月号本日発売です！」と、自身が専属モデルを務める「CanCam」（小学館）6月号の発売を報告。グレーのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、まっすぐに伸びる美しい脚を際立たせた。「韓国ロケに行かせていたき、最新トレンド調査してきました」（※原文ママ）「ぜひチェックしてください」と呼びかけている。
◆加藤史帆の投稿に反響
この投稿には「脚長すぎ」「女神」「サングラス姿似合いすぎ」「韓国ロケお疲れ様」「スタイル抜群」「格好良くて可愛い」「ネイルまで完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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