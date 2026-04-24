去年、3人がクマに襲われる人身被害があった長野県飯山市で、AI＝人工知能でクマを検知するカメラが設置されました。



クマから子どもたちを守ろうと、飯山市の瑞穂保育園に設置されたカメラ。



AIによってクマが検知されると、市職員のもとに映像や位置情報などが送られます。クマかどうかを見分ける検知確率は90パーセント以上で、職員が実際に映像などを見てクマと確認すれば、保護者に連絡するほか、市民に注意を呼び掛けます。





飯山市 宮本幸成 鳥獣対策係長「従来は、一般の市民から電話をいただき、私たちが現地に行って足跡などを確認してから、市民の皆さまに周知していました。これ（カメラ）をつけることで、数分で感知して報告が来るため、迅速に対応ができる」1年前の4月、飯山市では住宅地にクマが出没し、男女3人が襲われる被害がありました。県によりますと、去年の県内におけるクマの目撃件数は、4月から6月にかけて増えていて、人身被害のあった16人のうち12人が、この時期に襲われています。飯山市内では23日、今年度初めてのクマの目撃情報が寄せられていて、市では5月までに、AIカメラを市内の公立保育園、7園に設置する予定です。