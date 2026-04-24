◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-2 日本ハム(24日、京セラドーム)

オリックスが日本ハムとの3連戦初戦に勝利。この日のパ・リーグでは1試合のみが行われており、単独首位をキープしています。

この日の先発は3戦全勝としているエスピノーザ投手。しかし初回に、清宮幸太郎選手へ四球で出塁を許すと、盗塁でピンチを招き、郡司裕也選手の先制タイムリーを浴びました。さらに2回にも先頭からの連打で無死1、3塁のピンチを招くも、後続を抑え無失点に抑えました。以降は状態を持ち直し、安定のピッチングで無失点のイニングを継続。打線の奮起を待ちます。

しかし対する日本ハムの先発・伊藤大海投手の前に、なかなか打線が奮起とはならず。無得点のイニングを重ねられます。

それでも7回に打線が奮起。先頭からの2本の2塁打で同点に追いつくと、ここで新助っ人に待望の一発が生まれます。2アウト2塁で打席に向かったシーモア選手は、振り抜くと確信。打球は5階席に飛び込む、来日初の一発となる勝ち越し2ランとなりました。

9回には1アウト3塁のピンチからゴロの間に1点差に迫られるも、ここまででゲームセット。オリックスが逃げ切り勝利しました。