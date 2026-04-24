◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）が24日、横浜市内の所属ジムで、5月2日に東京ドームで行われる前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦へ向けたスパーリングを打ち上げた。

この日、所属ジムの大橋秀行会長（61）が「5月2日の東京ドームに向けてのスパーリングが終了しました！ 残り1週間調整に入ります 過去最高の出来でスパーリングを終了しました」と報告した。

井上尚はこれまで、“仮想・中谷”として1メートル78の長身サウスポー、IBFバンタム級14位ドミニク・クロウド（32＝米国、19勝11KOの）らと実戦を重ねてきた。

20日の公開練習時には「対策というのも最終段階に入ってきていて、どんな入り方、戦い方でも対応できる準備はできているので。今は凄くイメージも高まっているので本当に当日が楽しみです」などと自信のコメントを残していた。