実は「子どもが3人以上いる」と知って驚いた男性芸能人ランキング！ 2位「小栗旬」を抑えた1位は？
普段はあまりプライベートを語らない芸能人の中でも、家では父親としての顔を持っています。家庭での一面を知って、印象が変わったという声も多いようです。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は子どもが3人以上いると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の小栗旬さんです。2012年にモデルで俳優の山田優さんと結婚。2014年に誕生した長女を筆頭に、2022年誕生の第4子まで育てる4児の父です。
2023年には所属事務所の社長に就任。俳優としても第一線で活躍しており、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも、織田信長役で出演しています。
回答者からは「いつのまにか子供が増えていたから」（40代女性／長野県）、「そんな雰囲気がないから」（40代男性／東京都）、「3人いるのは初めて知りました。かっこいいお父さんだと思います」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優のディーン・フジオカさんです。コンスタントに話題のドラマや映画に出演しており、4月8日スタートのドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）では主演を務め、変わり者の天才法医学者役を演じています。
ディーンさんは2012年にインドネシア人女性と結婚。2014年に双子、2017年に第3子が誕生しています。2025年に離婚を発表し、約13年間の結婚生活に終止符を打ちました。
回答コメントでは「そもそも結婚していたことも知らなかったから」（40代女性／東京都）、「私生活の様子があまり表に出てこないので驚きました」（30代男性／兵庫県）、「クールなイメージが強く、多忙な中での子育て人数に驚いたから」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は子どもが3人以上いると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
2位：小栗旬／54票
2位にランクインしたのは、俳優の小栗旬さんです。2012年にモデルで俳優の山田優さんと結婚。2014年に誕生した長女を筆頭に、2022年誕生の第4子まで育てる4児の父です。
2023年には所属事務所の社長に就任。俳優としても第一線で活躍しており、現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも、織田信長役で出演しています。
回答者からは「いつのまにか子供が増えていたから」（40代女性／長野県）、「そんな雰囲気がないから」（40代男性／東京都）、「3人いるのは初めて知りました。かっこいいお父さんだと思います」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：ディーン・フジオカ／63票
1位にランクインしたのは、俳優のディーン・フジオカさんです。コンスタントに話題のドラマや映画に出演しており、4月8日スタートのドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）では主演を務め、変わり者の天才法医学者役を演じています。
ディーンさんは2012年にインドネシア人女性と結婚。2014年に双子、2017年に第3子が誕生しています。2025年に離婚を発表し、約13年間の結婚生活に終止符を打ちました。
回答コメントでは「そもそも結婚していたことも知らなかったから」（40代女性／東京都）、「私生活の様子があまり表に出てこないので驚きました」（30代男性／兵庫県）、「クールなイメージが強く、多忙な中での子育て人数に驚いたから」（20代女性／長崎県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)