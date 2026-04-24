【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは伝統的な和食
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、新鮮なネタを味わえるお店から、香ばしい匂いが漂う一品、さらには暮らしを支える公的な場所まで、私たちの生活圏内にある3つの言葉をセレクトしました。空欄に入る音を一つずつ想像しながら、言葉を丁寧につなぎ合わせてみてください。正解にたどり着いて、頭の中をすっきりとさせましょう。
す□□
く□□き
□□くしょ
ヒント：職人が目の前で握りを提供してくれることもあるお店。肉や野菜を竹などの棒に刺して火を通した料理。そして、住民票の発行や各種の届け出などを行う自治体の庁舎を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しや」を入れると、次のようになります。
すしや（すし屋）
くしやき（串焼き）
しやくしょ（市役所）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の食文化を代表する場所や料理、そして地域社会の拠点となる施設という組み合わせでした。一見すると接点のない「食べること」と「行政の手続き」ですが、共通する「しや」という響きによって意外なつながりが見えてきます。日常の風景を言葉のパズルとして捉え直すことで、思考の広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、新鮮なネタを味わえるお店から、香ばしい匂いが漂う一品、さらには暮らしを支える公的な場所まで、私たちの生活圏内にある3つの言葉をセレクトしました。空欄に入る音を一つずつ想像しながら、言葉を丁寧につなぎ合わせてみてください。正解にたどり着いて、頭の中をすっきりとさせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
く□□き
□□くしょ
ヒント：職人が目の前で握りを提供してくれることもあるお店。肉や野菜を竹などの棒に刺して火を通した料理。そして、住民票の発行や各種の届け出などを行う自治体の庁舎を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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↓
正解：しや正解は「しや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しや」を入れると、次のようになります。
すしや（すし屋）
くしやき（串焼き）
しやくしょ（市役所）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の食文化を代表する場所や料理、そして地域社会の拠点となる施設という組み合わせでした。一見すると接点のない「食べること」と「行政の手続き」ですが、共通する「しや」という響きによって意外なつながりが見えてきます。日常の風景を言葉のパズルとして捉え直すことで、思考の広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)