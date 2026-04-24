4月20日午後5時前、青森県で最大震度5強を観測する地震があり、同日「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。今回の注意情報は4月27日午後5時まで継続されます。



「後発地震注意情報」とは‥‥‥改めてみていきます。

◆「後発地震注意情報」とは？

「後発地震注意情報」とはすでに発生した大きな地震の影響で周辺で新たな大規模地震が発生する可能性が高まった際に気象庁が発表するものです。





◆大規模地震発生の可能性が高くなる

今回、後発地震注意の対象となっているのは北海道から千葉県の7道県182市町村です。

気象庁によりますと（4月20日からの）今後1週間で大規模な地震が発生する可能性は普段より高くなるということです。



平常時では大きな地震が来る確率はおよそ0.1％ですが、注意情報が発表されるとおよそ1パーセントとなります。

◆「特別な備え」を

「後発地震注意情報」が発表されているとき、対象となる地域では「特別な備え」が1週間程度呼びかけられます。



今回は4月20日に発表されたので27日までということになります。



どんなことに気を付ければいいのか‥‥‥



気象庁によりますとポイントは2つです。

■1つ目は日常的な備え。家具の固定や家族との連絡手段をどうするか、また避難場所、避難経路の確認などです。



■2つ目がいつでも逃げられるように準備しておくことです。この先1週間は大規模な地震が起きる可能性が高まっているため非常持ち出し品を常に携帯しておくことやすぐ逃げられる服装で寝るなど“逃げる準備”をしておくことが大切です。



新潟県は「後発地震注意情報」の対象地域ではありませんが、仮に地震が起きた場合県内でも大きな揺れを観測する可能性があります。まもなく大型連休も始まります。



日ごろの備えや防災への意識を少しでも高めておくことが必要です。



（2026年4月21日放送「夕方ワイド新潟一番」ニュースより）