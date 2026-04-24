Z世代のトレンド「スタパ」とは？ 40代女性も取り入れやすい「スタパコーディネート」5選
「スタパ（スタイリングパフォーマンス）」は、2026年春夏のファッションシーンでTGC（東京ガールズコレクション）が提案する新しい価値観・トレンドキーワードです。
スタパとは、お気に入りの定番ワードローブ（持っている服）と今季のトレンドアイテムを上手に組み合わせて、自分らしさや今の気分を最大限に引き出す「スタイリング力」のこと。
コスパ（コストパフォーマンス＝費用対効果）やタイパ（タイムパフォーマンス＝時間対効果）に続く概念で、「いかに少ないアイテムや努力で、自分らしいスタイルを最大化できるか」という効率的な自己表現を指します。
無理にたくさん服を買わず（コスパ）、コーディネートに時間をかけすぎず（タイパ）、既存の服を最大限に生かして自分をアップデートするという、現代のZ世代にフィットしたバランスの取れた考え方です。
TGCが提案するスタパを高めるポイントは、以下の3点。
・コモノマスター：小物をうまく取り入れて全体を格上げ
・カワイイバイブス：かわいさを基調に自分らしいムードを出す
・メリハルック：メリハリのあるシルエットやレイヤードで印象をコントロール
それでは、40代女性におすすめの「スタパ」の取り入れ方を見ていきましょう。
Z世代にとってスカーフは変形するパーツで、自由にやるほどおしゃれです。
この写真は、涼やかな麻素材のブラウスとハイライズバギーデニムに、ドット柄のスカーフを腰巻きしたコーディネート。ブラウスとスカーフをダークカラーにして、スカーフを目立たせすぎないのがポイントです。
この写真は、ゆるっとしたサイズ感のシャツとパンツに、ショート丈のジレをレイヤード。オールホワイトのシンプルなコーディネートに、ロマンティックなコードレースを取り入れると、今っぽさたっぷりのスタイリングが完成します。
この写真のオールインワンは、1枚でスタイリングが完成する、存在感のあるデザイン。ウエストはゴム仕様で、きれい見えとイージーな着心地を両立しています。シルバーメタルの巾着バッグ、スクエアトゥのパンプスなど、甘くなりすぎないアイテムをプラス。
今シーズンは、ウエストゴムやドローストリングで腰回りのフィット感を自在に変えられるイージーパンツが人気です。楽ちんなのに、きれいめ＆きちんと感のあるデザインが人気を集めています。
この写真は、イージーパンツとオーバーサイズのニットカーディガンの淡色コーディネート。上下ともリラクシーなアイテムの組み合わせですが、イージーパンツのナチュラルな落ち感で、上下にメリハリが生まれます。
カーディガンのインナーにボディラインがきれいに見える薄手トップスをセレクトし、上半身にもメリハリをプラス。40代女性にも取り入れやすい“メリハルック”が完成します。
この写真は、プリントTシャツとブラウンのイージーパンツに、シアー素材のMA-1を羽織ったリラックス感のある大人カジュアルスタイル。バルーンシルエットなのでボリュームはあるけれど、ライトな素材感なのでメリハリが生まれます。
MA-1は袖をファスナーで取り外してベストにもなる2WAY仕様。マルチに使えるアイテムは、スタパ度◎です。
Z世代が重視する価値観は、コスパ・タイパ・スタパなどの「○○パ」シリーズが象徴的。これらは、限られたリソース（お金・時間・心・体力）を最大限に生かし、無駄やストレスを最小化する「効率的で自分を守る」考え方を表しています。
あらゆるものを効率化しすぎると疲れる面もありますが、「無駄を削ぎ、心地よく生き抜く」知恵は私たちも取り入れたいものです。
今回は、スタパを実践する3つの方向性（コモノマスター、カワイイバイブス、メリハルック）について、5つのコーディネートをご紹介しました。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね！
参考：
【マイナビ TGC 2026 S/S】今季は、コスパ、タイパに続くTGCが提案する新しいファッションの価値観【スタパ（スタイリングパフォーマンス）】がキー！スタパを高めるヒントをたっぷりお届けします♡
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
スタパとは、お気に入りの定番ワードローブ（持っている服）と今季のトレンドアイテムを上手に組み合わせて、自分らしさや今の気分を最大限に引き出す「スタイリング力」のこと。
コスパ（コストパフォーマンス＝費用対効果）やタイパ（タイムパフォーマンス＝時間対効果）に続く概念で、「いかに少ないアイテムや努力で、自分らしいスタイルを最大化できるか」という効率的な自己表現を指します。
TGCが提案するスタパを高めるポイントは、以下の3点。
・コモノマスター：小物をうまく取り入れて全体を格上げ
・カワイイバイブス：かわいさを基調に自分らしいムードを出す
・メリハルック：メリハリのあるシルエットやレイヤードで印象をコントロール
それでは、40代女性におすすめの「スタパ」の取り入れ方を見ていきましょう。
コモノマスター：スカーフの「あちこち巻き」小物の中でも注目のアイテムはスカーフです。Z世代は“あちこち巻き”といって、バッグに巻いたり、ビスチェ風に胸元で結んで服の一部にしたり、腰にラフに巻いたり、ブレスレット感覚で手首に巻いたり、ヘアアレンジに取り入れたりと、巻き方が無限大。
Z世代にとってスカーフは変形するパーツで、自由にやるほどおしゃれです。
この写真は、涼やかな麻素材のブラウスとハイライズバギーデニムに、ドット柄のスカーフを腰巻きしたコーディネート。ブラウスとスカーフをダークカラーにして、スカーフを目立たせすぎないのがポイントです。
カワイイバイブス：ワントーンコーデにプラスベースとなるスタイリングは、着回ししやすいスタンダードアイテムをチョイス。ベーシックカラーを選んで、甘くなりすぎないバランスにするのがポイントです。そこに、“カワイイアイテム”をプラス！
この写真は、ゆるっとしたサイズ感のシャツとパンツに、ショート丈のジレをレイヤード。オールホワイトのシンプルなコーディネートに、ロマンティックなコードレースを取り入れると、今っぽさたっぷりのスタイリングが完成します。
この写真のオールインワンは、1枚でスタイリングが完成する、存在感のあるデザイン。ウエストはゴム仕様で、きれい見えとイージーな着心地を両立しています。シルバーメタルの巾着バッグ、スクエアトゥのパンプスなど、甘くなりすぎないアイテムをプラス。
メリハルック：イージーパンツワイドパンツにコンパクトなトップス、ミニスカートにオーバーサイズのトップスというように、ボリューム×フィットの組み合わせは、スタイルアップをかなえる基本テクニック。
今シーズンは、ウエストゴムやドローストリングで腰回りのフィット感を自在に変えられるイージーパンツが人気です。楽ちんなのに、きれいめ＆きちんと感のあるデザインが人気を集めています。
この写真は、イージーパンツとオーバーサイズのニットカーディガンの淡色コーディネート。上下ともリラクシーなアイテムの組み合わせですが、イージーパンツのナチュラルな落ち感で、上下にメリハリが生まれます。
カーディガンのインナーにボディラインがきれいに見える薄手トップスをセレクトし、上半身にもメリハリをプラス。40代女性にも取り入れやすい“メリハルック”が完成します。
この写真は、プリントTシャツとブラウンのイージーパンツに、シアー素材のMA-1を羽織ったリラックス感のある大人カジュアルスタイル。バルーンシルエットなのでボリュームはあるけれど、ライトな素材感なのでメリハリが生まれます。
MA-1は袖をファスナーで取り外してベストにもなる2WAY仕様。マルチに使えるアイテムは、スタパ度◎です。
Z世代が重視する価値観は、コスパ・タイパ・スタパなどの「○○パ」シリーズが象徴的。これらは、限られたリソース（お金・時間・心・体力）を最大限に生かし、無駄やストレスを最小化する「効率的で自分を守る」考え方を表しています。
あらゆるものを効率化しすぎると疲れる面もありますが、「無駄を削ぎ、心地よく生き抜く」知恵は私たちも取り入れたいものです。
今回は、スタパを実践する3つの方向性（コモノマスター、カワイイバイブス、メリハルック）について、5つのコーディネートをご紹介しました。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね！
参考：
【マイナビ TGC 2026 S/S】今季は、コスパ、タイパに続くTGCが提案する新しいファッションの価値観【スタパ（スタイリングパフォーマンス）】がキー！スタパを高めるヒントをたっぷりお届けします♡
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)