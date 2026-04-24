くるり主催『京都音楽博覧会 2026』開催日程・ビジュアル発表 バンド結成30周年・イベント20周年
結成30周年を迎えるロックバンド・くるりが主催する音楽イベント『京都音楽博覧会 2026』の開催日程・ビジュアルが発表された。10月10日・11日に京都・梅小路公園で実施される。
【画像】くるり主催『京都音楽博覧会2025』タイムテーブル
『京都音楽博覧会』は、2007年より毎年開催されているくるり主催の音楽イベントで、2026年に20周年を迎える。“環境・文化・音楽”をコンセプトに、地域振興にも貢献していく。
国内外問わず数多くのアーティストを招致し、良質な音楽をお届けするのはもちろん、例年は梅小路公園にコンポストを設置し、フードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥に変える取り組みとして“資源がくるりプロジェクト”が実施されるなど、秋の風情を感じつつ、多彩な文化が交流する一大イベントとして定着している。
きょう24日より、くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」年会員を対象にチケットの先行受付が開始された。5月6日まで。
また、『きょうの猫村さん』などの作者である漫画家・ほしよりこ氏がキービジュアルを担当。刀ではなく楽器を手にした足軽たちが、それぞれ楽しんでいる様子を描いたイラストとなった。
【画像】くるり主催『京都音楽博覧会2025』タイムテーブル
『京都音楽博覧会』は、2007年より毎年開催されているくるり主催の音楽イベントで、2026年に20周年を迎える。“環境・文化・音楽”をコンセプトに、地域振興にも貢献していく。
国内外問わず数多くのアーティストを招致し、良質な音楽をお届けするのはもちろん、例年は梅小路公園にコンポストを設置し、フードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥に変える取り組みとして“資源がくるりプロジェクト”が実施されるなど、秋の風情を感じつつ、多彩な文化が交流する一大イベントとして定着している。
きょう24日より、くるりオフィシャルサポーターズクラブ「純情息子」年会員を対象にチケットの先行受付が開始された。5月6日まで。
また、『きょうの猫村さん』などの作者である漫画家・ほしよりこ氏がキービジュアルを担当。刀ではなく楽器を手にした足軽たちが、それぞれ楽しんでいる様子を描いたイラストとなった。