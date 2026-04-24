ダウ90000単独ライブ『40000』「具体」「抽象」で全国10都市公演 全力綱引きのメインビジュアル公開
8人組ユニット・ダウ90000の単独ライブ『40000』のメインビジュアルと公演スケジュールが24日、公開された。あわせて、第1弾となる大阪・東京公演の一次先行抽選販売も、同日19時からスタートした。
ダウ90000単独ライブ『40000』
今回の単独ライブは、全国10都市で開催予定。公演は劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の「抽象」は、象徴的な美術や光の演出で場面を限定せず、普遍的な感情やテーマを表現する“抽象舞台”となる。
大阪公演は7月3日から12日まで近鉄アート館、東京公演は7月15日から25日まで銀座 博品館劇場で開催。いずれも「具体」として上演され、チケット料金は全席指定で8,000円。一次先行抽選受付は4月24日19時から5月8日23時59分までで、当落発表は5月22日12時を予定している。
その後は、札幌、仙台、福岡、広島、鹿児島、金沢、名古屋、横浜を巡る予定。札幌、金沢、名古屋は「抽象」、仙台、福岡、広島、鹿児島、横浜は「具体」として上演される。
メインビジュアルは、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」キャンペーンポスターをはじめ、多くのアーティスト撮影を手がけてきた写真家・平間至氏が本公演のために撮り下ろしたもの。メンバー8人が全力で綱引きをしているような構図だ。平間氏は「ダウ90000という希望」とコメントを寄せている。
【編集部MEMO】
ダウ90000は、2020年に日本大学芸術学部のサークルを母体に旗揚げされた、演劇とコントの境界線を飛び越えた8人組。主宰の蓮見翔、園田祥太、飯原僚也、上原佑太、道上珠妃、忽那文香、中島百依子、吉原怜那で構成され、日常のリアルな会話を切り取った作品で人気を集めている。2025年5月から開催した第7回演劇公演『ロマンス』は東京、大阪、石川、福岡の4都市を巡りチケットを完売。翌年の第70回岸田國士戯曲賞を受賞した。
ダウ90000単独ライブ『40000』
今回の単独ライブは、全国10都市で開催予定。公演は劇場ごとに「具体」と「抽象」に分けて上演される。「具体」は、舞台セットや衣装を緻密に作り込み、時代背景や場所を明確に示す“具象舞台”。一方の「抽象」は、象徴的な美術や光の演出で場面を限定せず、普遍的な感情やテーマを表現する“抽象舞台”となる。
その後は、札幌、仙台、福岡、広島、鹿児島、金沢、名古屋、横浜を巡る予定。札幌、金沢、名古屋は「抽象」、仙台、福岡、広島、鹿児島、横浜は「具体」として上演される。
メインビジュアルは、タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」キャンペーンポスターをはじめ、多くのアーティスト撮影を手がけてきた写真家・平間至氏が本公演のために撮り下ろしたもの。メンバー8人が全力で綱引きをしているような構図だ。平間氏は「ダウ90000という希望」とコメントを寄せている。
【編集部MEMO】
ダウ90000は、2020年に日本大学芸術学部のサークルを母体に旗揚げされた、演劇とコントの境界線を飛び越えた8人組。主宰の蓮見翔、園田祥太、飯原僚也、上原佑太、道上珠妃、忽那文香、中島百依子、吉原怜那で構成され、日常のリアルな会話を切り取った作品で人気を集めている。2025年5月から開催した第7回演劇公演『ロマンス』は東京、大阪、石川、福岡の4都市を巡りチケットを完売。翌年の第70回岸田國士戯曲賞を受賞した。