◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２４日、５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向けたスパーリングを打ち上げた。大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が「井上尚弥 ５月２日の東京ドームに向けてのスパーリングが終了しました！ 残り１週間調整に入ります 過去最高の出来でスパーリングを終了しました」と報告した。

井上は中谷戦に向け、１７８センチの長身で１９戦全勝（１１ＫＯ）の戦績を誇るドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝、アレックス・シルバ・エスピノサ（２４）＝メキシコ＝、ダニー・バリオス（２８）＝米国＝らとスパーリングを重ねてきた。さらに、６月にプロデビューを控える高校３冠で身長１７３センチのサウスポー、片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝を“仮想・中谷潤人”に見立てて約３０ラウンドのマスボクシング（軽めのスパーリング）を行うなど、さまざまなタイプの選手と実戦練習を行ってきた。

２０日に行われた公開練習では「対策も最終段階に入ってきていて、どんな入り方、どんな戦い方でも対応できるよう準備できています。今はすごくイメージも高まっていて、当日が楽しみだなという気持ちです」などと話していた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。