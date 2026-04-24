2児の母・田丸麻紀、レパートリー豊富な手料理に反響「どれも美味しそう」「最高に贅沢」
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルで女優の田丸麻紀が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。多忙なスケジュールの合間に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳2児の母モデル「最高に贅沢」手作りマグロ漬け丼公開
田丸は「おでんと焼肉」「明日は撮影が朝早いスタートので 今日は早く寝たい」（※原文ママ）とつづり、多忙なスケジュールの合間に用意した夕食の様子を公開。厚揚げや大根、ちくわ、卵が入ったおでんや、フライパンで炒めている焼肉を披露した。さらに別の投稿では、「今夜はマグロの漬け丼」とつづり、ボウルにたっぷりと入ったマグロや刻んだ大葉などの食材を披露している。
また、「なんだか今日は、忙しかった」と多忙な1日を振り返り、小走りしながら会議にリモートで参加したことを報告。「私の動画を見て、リモートメンバーみんな酔ったかもしれない笑笑」「わたし息切れ笑笑 有酸素運動しなければ笑」とユーモアを交えて記している。
この投稿に、ファンからは「おでんと焼肉なんて最高に贅沢」「忙しくても手抜きなしで尊敬」「お料理のレパートリーが広くてすごい」「時間の使い方が上手」「どれも美味しそう」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「最高に贅沢」手作りマグロ漬け丼公開
◆田丸麻紀、手料理公開
田丸は「おでんと焼肉」「明日は撮影が朝早いスタートので 今日は早く寝たい」（※原文ママ）とつづり、多忙なスケジュールの合間に用意した夕食の様子を公開。厚揚げや大根、ちくわ、卵が入ったおでんや、フライパンで炒めている焼肉を披露した。さらに別の投稿では、「今夜はマグロの漬け丼」とつづり、ボウルにたっぷりと入ったマグロや刻んだ大葉などの食材を披露している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おでんと焼肉なんて最高に贅沢」「忙しくても手抜きなしで尊敬」「お料理のレパートリーが広くてすごい」「時間の使い方が上手」「どれも美味しそう」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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