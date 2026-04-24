3児の母・近藤千尋「ラヴィット行ってきます」品数豊富な手作り弁当公開「忙しい朝でもクオリティすごい」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの近藤千尋が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル、スパゲティ・グラタン・卵焼き…おかずてんこ盛りの弁当
TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「今日も頑張ろう ラヴィット行ってきます」とつづり、お弁当の写真を投稿。こんがりと仕上がった揚げ物を中心に、クローバーの形に飾り切りしたウインナー、ちくわのきゅうり詰め、スパゲティ、グラタン、卵焼きなどのおかずが隙間なく盛り付けられた、品数豊富な弁当を披露している。おかずの容器の隣には、ふりかけがのった白ごはんと、デザートとしてゼリーも添えられている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けが丁寧で綺麗」「忙しい朝でもクオリティすごい」「どれも美味しそう」「食べ応えもあって最高」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル、スパゲティ・グラタン・卵焼き…おかずてんこ盛りの弁当
◆近藤千尋、品数豊富な手作り弁当披露
TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「今日も頑張ろう ラヴィット行ってきます」とつづり、お弁当の写真を投稿。こんがりと仕上がった揚げ物を中心に、クローバーの形に飾り切りしたウインナー、ちくわのきゅうり詰め、スパゲティ、グラタン、卵焼きなどのおかずが隙間なく盛り付けられた、品数豊富な弁当を披露している。おかずの容器の隣には、ふりかけがのった白ごはんと、デザートとしてゼリーも添えられている。
◆近藤千尋の投稿に「忙しい朝でもクオリティすごい」の声
この投稿に、ファンからは「盛り付けが丁寧で綺麗」「忙しい朝でもクオリティすごい」「どれも美味しそう」「食べ応えもあって最高」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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