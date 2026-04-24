3児の母・川崎希「くりぬきニンジン」が可愛い手作り弁当公開に「愛情が伝わってくる」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの川崎希が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳3児のママタレ「品数多くて美味しそう」手作り弁当
川崎は「きょうのお弁当」とつづり、ボリュームたっぷりの手作り弁当を投稿。「くりぬきニンジンにしてみたよ」と紹介し、ペンネやステーキ、サラダなど豪華なおかずに、星型やハート型に型抜きしたニンジンを添えた弁当を披露した。
この投稿には「ニンジンが可愛すぎる」「品数多くて美味しそう」「ステーキが入った豪華弁当、羨ましすぎる」「おしゃれ」「ひと手間かかってて愛情が伝わってくる」「詰め方が綺麗」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「品数多くて美味しそう」手作り弁当
◆川崎希、くりぬきニンジン入り「きょうのお弁当」公開
川崎は「きょうのお弁当」とつづり、ボリュームたっぷりの手作り弁当を投稿。「くりぬきニンジンにしてみたよ」と紹介し、ペンネやステーキ、サラダなど豪華なおかずに、星型やハート型に型抜きしたニンジンを添えた弁当を披露した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「ニンジンが可愛すぎる」「品数多くて美味しそう」「ステーキが入った豪華弁当、羨ましすぎる」「おしゃれ」「ひと手間かかってて愛情が伝わってくる」「詰め方が綺麗」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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